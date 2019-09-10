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Рада планує змінити закон про ВАКС

Новини » Політика    10.09.2019 - 13:09
Рада планує змінити закон про ВАКС
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект президента Володимира Зеленського №1025 прийнятий за основу

Верховна рада планує внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025, передає кореспондент РБК-Україна.

За ухвалення законопроекту проголосували 345 парламентаріїв.

Документ пропонує закріпити, що підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких про кримінальне правопорушення у ЄРДР внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує ВР внести зміни до закону про Вищу антикорупційному суді (ВАКС). Так, на сайті законопроект був зареєстрований під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний.

Раніше Зеленський пропонував на розгляд Ради 8 скликання законопроект про уточнення підсудності справ ВАКС. Документом пропонувалося викласти в новій редакції підпункт в прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження з дня початку роботи цього суду.

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