Уряд загальмує підвищення мінімальних пенсій у 2020 році

Мінімальна пенсія зросте на 8%

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Законопроектом пропонується установити у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 грн, з 1 липня - 2318 грн, з 1 грудня - 2395 грн;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 грн, з 1 грудня - 2270 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 грн, з 1 липня - 1712 гривні, з 1 грудня - 1769 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн. Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня прожитковий мінімум зросте ще на 74 грн до 1638 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).

Зазначимо, мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і у 2018 році - до 1497 грн. Однак інфляція склала 9,8% (грудень до грудня).