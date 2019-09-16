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У Раді назвали число законів, які розглянуть цього тижня

Новини » Політика    16.09.2019 - 12:07
У Раді назвали число законів, які розглянуть цього тижня
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Цього пленарного тижня нардепи зосередяться на законопроектах, які мають бути розглянуті у другому читанні

Цього пленарного тижня Верховна рада України розгляне близько 40 законопроектів. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цього пленарного тижня депутати зосередяться на законопроектах, які мають бути розглянуті у другому читанні.

"На цей тиждень у нас заплановано 39 питань, серед них 24 законопроекти, що потребують підготовки та розгляду у другому читанні. Два проекти щодо ратифікації міжнародних договорів. Пропонується додатково включити до порядку денного ще 24 законопроекти", - заявив Разумков.

"Особливу увагу потребують проекти законів, які передбачені до розгляду у другому читанні. Саме на них буде основний упор на цьому тижні", - додав він.

Нагадаємо, Разумков заявив, що державний бюджет на 2020 рік буде представлений в парламенті в п'ятницю, 20 вересня. За його словами, представить бюджет міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як писало РБК-Україна раніше, за два тижні Верховна рада розглянула 110 законодавчих ініціатив. При цьому в цілому прийнято майже 10 законів.

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Новини України законопроектВерховна РадаДмитро Разумков
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