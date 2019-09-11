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Рада планує удосконалити процедуру фінансової реструктуризації

Новини » Фінанси    11.09.2019 - 16:30
Рада планує удосконалити процедуру фінансової реструктуризації
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон подовжує можливість застосування механізму фінреструктуризації на наступні роки

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1070 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 302 нардепи. Також ВР підтримала скорочену процедуру підготовки цього проекту до другого читання.

"Враховуючи високу частку непрацюючих кредитів у кредитному портфелі банківської системи України (за станом на 01.07.2019 сягнула рівня 50,8% від загального обсягу кредитів (один з найвищих показників у світі), а також високий обсяг портфелю непрацюючих кредитів (близько 414,9 млрд грн) в банках державного сектору (становлять 71,4% усіх непрацюючих кредитів банківської системи України, більше 90% непрацюючих кредитів банків державного сектору припадає на корпоративний сегмент) існує необхідність вдосконалення норм закону "Про фінансову реструктуризацію" з метою розширення практик його застосування", - вказано у пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про фінансову реструктуризацію", які покликані зробити можливим спільне проведення процедури фінреструктуризації для кількох боржників, які є пов’язаними особами, але мають різних (неспільних) кредиторів.

Проект подовжує можливість застосування механізму фінансової реструктуризації на наступні роки.

Нагадаємо, влітку 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав проект закону №3555 "Про фінансову реструктуризацію", який передбачає повну реструктуризацію заборгованості за обопільної згоди сторін, а також виключає примусове залучення боржників до процесу реструктуризації. Ухвалення цього закону було необхідне для виконання Україною своїх зобов'язань перед МВФ.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Рада схвалила за основу законопроект №1085-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг".

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