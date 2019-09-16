Рада зняла закон Зеленського про Нацгвардію з розгляду на цьому тижні

Фото: Денис Монастирський (facebook.com moden.ua)

Зняти документ з розгляду на цьому тижні просив профільний комітет

Верховна рада цього пленарного тижня не зможе розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про передачу Національної гвардії до підпорядкування глави держави. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Вказано, що документ знаходиться на розгляді у комітеті.

"Хочу попросити зняти з розгляду законопроект № 1007 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії". Він зараз знаходиться ще на розгляді в комітеті", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії Зеленському. Монастирський підкреслював, що законопроект планують доопрацювати.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на минулому пленарному тижні.

При цьому парламент прийняв за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Ухвалення законопроекту дозволить створити умови для переходу з мирного на воєнний стан.