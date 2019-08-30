Зеленський просить Раду перепідпорядкувати йому Нацгвардію

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пропонує вивести Нацгвардію з підпорядкування Авакову

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкувати її президенту. Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Зокрема, у запропонованому законопроекті міститься норма про те, що діяльність Національної гвардії буде спрямовуватися президентом через командувача Нацгвардії, який безпосередньо керує силовою структурою.

Крім того, із закону про Національну гвардію повністю виключаються норми про міністра внутрішніх справ, а всі зазначені повноваження передаються командувачу НГУ.

Нагадаємо, напередодні Верховна рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів, посаду в якому зберіг міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Примітно, що саме його постать викликала найбільші протиріччя у фракції "Слуги народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Аваков залишиться на своїй посаді під відповідальність президента Зеленського. Також він уточнив, що Аваков буде "перехідним міністром" і, можливо, протягом півроку йому знайдуть заміну. У самій партії висловлювали версію, що на сьогодні кандидатура Авакова на чолі МВС України є, по суті, безальтернативною.