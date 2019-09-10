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Рада планує дозволити прослушку нардепів

Новини » Політика    10.09.2019 - 12:54
Рада планує дозволити прослушку нардепів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект визначений Зеленським як невідкладний

Верховна рада прийняла за основу законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослуховування нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 297 нардепів.

При цьому скорочені строки підготовки закону до другого читання підтримали 278 парламентаріїв.

Проектом закону пропонується вилучити норму закону "Про статус народного депутата".

Передбачається надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державному бюро розслідувань (ДБР) право самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих і розшукових дій.

Також з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були прийняті в 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім того, пропонується надати слідчому судді, суду при постановленні рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою право не визначати розмір застави в кримінальному провадженні по тяжкому або особливо тяжкому корупційному злочину.

Нагадаємо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти законопроект №1009 президента Володимира Зеленського.

Додамо також, президент пропонує позбавляти депутатів мандата за кнопкодавство і прогули. У разі відсутності народного депутата України без поважних причин на третини пленарних засідань у нього планують забирати мандат. Рада вже направила цей законопроект на розгляд до Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна, президент пропонує ВР перепідпорядкувати йому Національну гвардію.

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