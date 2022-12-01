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Лукашенко выдумал "противника" и утверждает, что Беларуси удается его сдерживать

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Минск, Четверг 01 декабря 2022 10:28
Лукашенко выдумал "противника" и утверждает, что Беларуси удается его сдерживать Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил об "угрозах". Он заявил, что Беларуси удается противостоять "противнику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", - заявил Лукашенко во время совещания по обороне.

При этом самопровозглашенный президент приказал военным "извлекать уроки" из происходящего по периметру Беларуси.

"Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки", - добавил он.

Напомним, недавно Лукашенко призвал Украину начать переговоры с Россией, поскольку дальше, по его словам, будет "полное уничтожение".

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