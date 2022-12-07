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В Беларуси планируют ввести смертную казнь за госизмену. Закон приняли в первом чтении

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Среда 07 декабря 2022 11:43
В Беларуси планируют ввести смертную казнь за госизмену. Закон приняли в первом чтении Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси могут ввести смертную казнь за измену государству. Палата представителей приняла соответствующий законопроект во время первого чтения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Reformation.

Согласно законопроекту "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", смертную казнь смогут применять против должностных лиц или же военнослужащих.

"В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - пишет пресс-служба Палаты представителей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси трем "рельсовым партизанам", которые подожгли релейный шкаф, угрожала смертная казнь.

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