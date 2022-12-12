В Беларуси российскую военную технику перебрасывают ближе к границе с Украиной, - "Гаюн"

В Беларуси начали перемещение российской военной техники в рамках так называемой региональной группировки войск. Технику перегоняют ближе к границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в Беларуси предупредили о движении колонн с военной техникой по дорогам страны.

Первая колонна выдвинулась с района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский район Брестская область). Она будет двигаться в сторону полигона "Брестский" (Брестский район Брестская область).

"Ближе к границе с Украиной перемещают 24 ед. военной техники, включая 4 трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря в Беларуси заявили об очередном перемещении военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу.

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