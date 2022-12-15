Военные узнали о шагах Лукашенко для подготовки возможного участия в войне в Украине
В Беларуси набирают добровольцев в терроборону, уже одобрен законопроект о внедрении смертной казни за госизмену и продлен запрет на выезд. Все это может свидетельствовать о готовящемся возможном участии Лукашенко в войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
Поиск добровольцев
"По имеющимся данным в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе шел процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны", - рассказал он.
В частности, по его словам, во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае внедрения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуницию, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений территориальной обороны.
Смертная казнь за госизмену
Как рассказал Громов, в то же время палата представителей Беларуси одобрила законопроект о внедрении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти.
"Не исключено, что такие действия режима Лукашенко - один из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - констатировал представитель Генштаба.
Ограничение на выезд
Также, как добавил Громов, пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 продлил ограничения на выезд и пребывание граждан в приграничной полосе в районах Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями.
Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявлял, что от России можно ожидать всего, чего угодно, даже повторного наступления на Киев. Но пока таких предпосылок нет, учитывая прежнее скопление живой силы под видом "учений" в Беларуси.
Напомним, в Институте изучения войны заявляли, что развернув войска на территории Беларуси в ноябре, Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад, но никак не нападать на Киев.
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