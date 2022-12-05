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Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 12:37
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси Фото: в Украине оценили шансы РФ на новый прорыв из Беларуси на Киев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

От России можно ожидать всего, чего угодно, даже повторного наступления на Киев. Но пока таких предпосылок нет, учитывая прежнее скопление живой силы под видом "учений" в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского во время телемарафона.

"В одну реку дважды не вступают, но у нас такой враг, что от него можно все что угодно ожидать", - сказал он.

Сырский напомнил: когда началась агрессия, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений, но "в настоящее время такого нет".

Как сообщалось, в Институте изучения войны заявляли, что развернув войска на территории Беларуси в ноябре, Кремль пытается усилить российский учебный потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Запад, но никак не нападать на Киев.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина заявлял, что российские оккупанты будут пытаться захватить Киев, если у них будет такая возможность, поскольку столица все еще остается целью агрессора.

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