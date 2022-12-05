Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси

Фото: в Украине оценили шансы РФ на новый прорыв из Беларуси на Киев (GettyImages)

От России можно ожидать всего, чего угодно, даже повторного наступления на Киев. Но пока таких предпосылок нет, учитывая прежнее скопление живой силы под видом "учений" в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского во время телемарафона.

"В одну реку дважды не вступают, но у нас такой враг, что от него можно все что угодно ожидать", - сказал он. Сырский напомнил: когда началась агрессия, то противник на территории Беларуси создал мощную наступательную группировку под видом учений, но "в настоящее время такого нет".