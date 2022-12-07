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Снова померещились террористы. Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной

Новина українською →
Беларусь, Среда 07 декабря 2022 19:11
Снова померещились террористы. Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной Фото: военная техника армии Беларуси начала перемещаться вдоль границы с Украиной (t.me.modmilby)
Автор: Татьяна Зарембо

Беларусь, ближайший союзник России, объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, ссылаясь на белорусское информационное агентство "БелТА", причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

"В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях", - цитирует CNN сообщение Совбеза Беларуси.

Беларусь также вновь объявила о начале военных учений в рамках "осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев".

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу посетил Беларусь и встретился с президентом Александром Лукашенко, о чем советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что эта встреча "будет добавлена к материалам обвинения как распределение уголовных ролей".

Кроме того, лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Ранее Лукашенко придумал противника и заявлял, что его стране якобы "удается его сдерживать". Также мы писали, что Лукашенко угрожал Украине полным уничтожением.

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