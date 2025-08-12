ua en ru
Забарный вместе с россиянином полетел на матч ПСЖ - "Тоттенхэм" за Суперкубок УЕФА (видео)

Париж, Вторник 12 августа 2025 19:45
Забарный вместе с россиянином полетел на матч ПСЖ - "Тоттенхэм" за Суперкубок УЕФА (видео) Фото: Илья Забарный (ФК ПСЖ)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Илья Забарный, который 12 августа стал игроком французского ПСЖ, полетел вместе с командой на поединок с Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х парижского клуба.

Знакомство с одноклубниками

Официальный аккаунт французского клуба опубликовал видео, на котором Забарный впервые встречается со своими новыми партнерами по команде и тренером Луисом Энрике.

Действие происходит в аэропорту и на борту самолета, на котором ПСЖ отправился в итальянский Удине. Именно там обладатель титула Лиги чемпионов сыграет против победителя Лиги Европы - английского "Тоттенхэма" 13 августа.

Характерно, что в видео не попал российский вратарь Матвей Сафонов, который, в отличие от Забарного, попал в официальную заявку ПСЖ на суперкубковый поединок. Поэтому находился на борту того же самолета.

Забарный вместе с россиянином полетел на матч ПСЖ - &quot;Тоттенхэм&quot; за Суперкубок УЕФА (видео)

Официальная заявка ПСЖ на матч за Суперкубок (x.com/psg_english)

Контракт Забарного с ПСЖ: что известно

22-летний футболист подписал контракт с парижанами на пять лет. Сумма сделки составила 67 миллионов евро, включая бонусы. Это делает Забарного самым дорогим украинским защитником в истории, а также одним из самых дорогих центрбеков в целом.

"Борнмут" получит 60 миллионов фиксированной суммы, еще 3 миллиона - в виде солидарных выплат. Дополнительно предусмотрены по 1,5 миллиона евро за победу ПСЖ в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Также предыдущий клуб украинца - киевское "Динамо" получит 16,75 миллиона евро от полного пакета трансфера (с учетом бонусов). Это сделает трансфер Забарного самым дорогим в истории "бело-синих" и одним из крупнейших в истории отечественного футбола.

Сам Забарный за первый сезон в столице Франции заработает около 4,5 миллиона евро после уплаты налогов.

ПСЖ - "Тоттенхэм" в битве за Суперкубок

Матч между действующими обладателями двух самых престижных евпрокубков пройдет 13 августа в итальянском Удине на стадионе "Фриули". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию поединка проведет медиасервис MEGOGO. Матч будут комментировать Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов.

Ранее сообщили, о первых словах Забарного после исторического перехода.

Также читайте, что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов Украины.

