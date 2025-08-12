ua en ru
"ПСЖ - лучший клуб мира": первые слова Забарного после исторического перехода

Вторник 12 августа 2025 12:25
"ПСЖ - лучший клуб мира": первые слова Забарного после исторического перехода Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

22-летний центральный защитник сборной Украины Илья Забарный официально стал игроком французского клуба "Пари Сен-Жермен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ПСЖ.

Первые слова Забарного после подписания контракта

Илья будет выступать в ПСЖ под шестым игровым номером. После официального объявления о трансфере пресс-служба клуба опубликовала первые слова украинского футболиста:

"Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен", лучшему клубу мира с лучшим проектом. Я здесь, чтобы выложиться на поле на полную, и с нетерпением жду своего дебюта и знакомства с болельщиками", - сказал Забарный.

ПСЖ поприветствовал нового игрока

Илья Забарный стал первым украинцем в истории ПСЖ, увеличив количество национальностей в клубе до 51. Президент клуба Насер Аль-Хелаифи поздравил защитника.

"Мы рады подписать контракт с Ильей Забарным и усилить нашу команду. Илья - талантливый международный футболист и профессионал, который внесет значительный вклад в развитие ПСЖ на долгосрочную перспективу", - отметил президент клуба.

Карьера Ильи Забарного

Забарный начинал профессиональную карьеру в киевском "Динамо", где стал чемпионом Украины в сезоне 2020/21 и выиграл Кубок страны.

В январе 2023 года он перешел в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро. За английский клуб провел 86 матчей, забил один гол.

В сезоне 2024/25 Илья сыграл 39 матчей во всех турнирах за "Борнмут", сделал один ассист и 37 раз выходил в стартовом составе.

ПСЖ готовится к новому сезону

Новый сезон для ПСЖ начнется 13 августа матчем за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма". Чемпионат Франции команда Луиса Энрике стартует 17 августа выездным поединком против "Нанта".

Ранее мы писали, что Забарный эмоционально попрощался с "Борнмутом".

Также сообщалось, что ПСЖ приобрел звездного вратаря на замену нежелательному россиянину.

