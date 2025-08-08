Трансферная бомба! Забарный в ПСЖ: "Динамо" получит миллионы за звездного защитника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт журналиста Фабрицио Романо в соцсети X (Twitter) .

ПСЖ согласовал условия трансфера с "Борнмутом"

Сумма сделки с английским Борнмутом составляет 67 миллионов евро с учетом бонусов. Из этой суммы 20% получит киевское "Динамо" - предыдущий клуб украинского футболиста.

ПСЖ намерен быстро завершить все формальности и подписать с Забарным контракт сроком на пять лет.

Переговоры между клубами значительно активизировались после возобновления тренировок ПСЖ. Тренер команды Луис Энрике настойчиво стремится, чтобы Забарный смог сыграть уже в первом матче сезона.

Ожидается, что медицинский осмотр защитника состоится еще до матча Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма, который запланирован на 13 августа. Это позволит тренеру Луису Энрике рассчитывать на новичка в ключевом поединке.

Окончательное согласование бонусов в пределах 1-3 миллионов евро ожидается в ближайшее время, что позволит полностью завершить трансфер.

Илья Забарный (фото: instagram.com/illiazabarnyi)

Карьерный путь Ильи Забарного

Украинец перешел в "Борнмут" в январе 2023 года, покинув киевский клуб за 22,7 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей и закрепившись среди ведущих защитников клуба.

Историческая победа ПСЖ и роль Луиса Энрике

Также, в прошлом сезоне ПСЖ одержал историческую победу, впервые в своей истории выиграв Лигу чемпионов с рекордным преимуществом - 5:0 в финале против миланского "Интера".

А для тренера Луиса Энрике это уже второй титул Лиги чемпионов - десять лет назад он выигрывал турнир с "Барселоной".

Напомним, что "Борнмут" уже отклонял предложение ПСЖ по Забарному и на украинца было много других претендентов.