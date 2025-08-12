10 самых дорогих украинских футболистов в мире: на каком месте Забарный?
22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный официально стал игроком парижского ПСЖ. Его трансфер из "Борнмута" за 63 миллиона евро без учета бонусов сделал украинца вторым самым дорогим футболистом страны в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Забарный - второй самый дорогой украинец в истории футбола
Илья Забарный заключил контракт с ПСЖ до лета 2030 года. Сумма сделки - 63 миллиона евро без бонусов - позволила ему занять второе место в списке самых дорогих украинских игроков, уступив лишь Михаилу Мудрику, который в 2023 году перешел в "Челси" за 70 миллионов евро.
Этот трансфер также сделал Забарного вторым самым дорогим защитником-новичком в истории ПСЖ.
Дороже оказался только Ашраф Хакими, которого в сезоне 2021/22 приобрели за 68 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих украинских футболистов:
- Михаил Мудрик - 70 млн евро ("Шахтер" - "Челси")
- Илья Забарный - 63 млн евро ("Борнмут" - ПСЖ)
- Андрей Шевченко - 43,88 млн евро ("Милан" - "Челси")
- Александр Зинченко - 35 млн евро ("Манчестер Сити" - "Арсенал")
- Артем Довбик - 30,5 млн евро ("Жирона" - "Рома")
- Андрей Ярмоленко - 25 млн евро ("Динамо" - "Боруссия" Дортмунд)
- Дмитрий Чигиринский - 25 млн евро ("Шахтер" - "Барселона")
- Андрей Шевченко - 23,9 млн евро ("Динамо" - "Милан")
- Виталий Миколенко - 23,5 млн евро ("Динамо" - "Эвертон")
- Илья Забарный - 22,7 млн евро ("Динамо" - "Борнмут")
Исторические достижения трансфера
Забарный стал первым украинцем в составе парижского клуба и десятым футболистом в истории ПСЖ, чья стоимость превысила 60 миллионов евро.
Кроме того, это вторая самая дорогая продажа в истории "Борнмута" после Доминика Соланке (64,3 млн евро).
Его родной клуб - киевское "Динамо" - также получит выгоду от сделки: благодаря механизму солидарности киевляне заработают до 11 миллионов евро.
Карьера и статистика
Илья Забарный - 22-летний центральный защитник сборной Украины. В январе 2023 года он перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 Забарный провел за английский клуб 39 матчей во всех турнирах, отдал один ассист и 37 раз выходил в стартовом составе.
В составе национальной сборной Украины дебютировал в 2020 году и уже имеет 49 сыгранных матчей и три забитых мяча.
Также он входит в тройку самых молодых капитанов "сине-желтых", возглавив команду в возрасте 22 года и 283 дня в игре против Новой Зеландии.