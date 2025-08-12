ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

10 самых дорогих украинских футболистов в мире: на каком месте Забарный?

Вторник 12 августа 2025 16:01
UA EN RU
10 самых дорогих украинских футболистов в мире: на каком месте Забарный? Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный официально стал игроком парижского ПСЖ. Его трансфер из "Борнмута" за 63 миллиона евро без учета бонусов сделал украинца вторым самым дорогим футболистом страны в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Забарный - второй самый дорогой украинец в истории футбола

Илья Забарный заключил контракт с ПСЖ до лета 2030 года. Сумма сделки - 63 миллиона евро без бонусов - позволила ему занять второе место в списке самых дорогих украинских игроков, уступив лишь Михаилу Мудрику, который в 2023 году перешел в "Челси" за 70 миллионов евро.

Этот трансфер также сделал Забарного вторым самым дорогим защитником-новичком в истории ПСЖ.

Дороже оказался только Ашраф Хакими, которого в сезоне 2021/22 приобрели за 68 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов:

  1. Михаил Мудрик - 70 млн евро ("Шахтер" - "Челси")
  2. Илья Забарный - 63 млн евро ("Борнмут" - ПСЖ)
  3. Андрей Шевченко - 43,88 млн евро ("Милан" - "Челси")
  4. Александр Зинченко - 35 млн евро ("Манчестер Сити" - "Арсенал")
  5. Артем Довбик - 30,5 млн евро ("Жирона" - "Рома")
  6. Андрей Ярмоленко - 25 млн евро ("Динамо" - "Боруссия" Дортмунд)
  7. Дмитрий Чигиринский - 25 млн евро ("Шахтер" - "Барселона")
  8. Андрей Шевченко - 23,9 млн евро ("Динамо" - "Милан")
  9. Виталий Миколенко - 23,5 млн евро ("Динамо" - "Эвертон")
  10. Илья Забарный - 22,7 млн евро ("Динамо" - "Борнмут")

Исторические достижения трансфера

Забарный стал первым украинцем в составе парижского клуба и десятым футболистом в истории ПСЖ, чья стоимость превысила 60 миллионов евро.

Кроме того, это вторая самая дорогая продажа в истории "Борнмута" после Доминика Соланке (64,3 млн евро).

Его родной клуб - киевское "Динамо" - также получит выгоду от сделки: благодаря механизму солидарности киевляне заработают до 11 миллионов евро.

Карьера и статистика

Илья Забарный - 22-летний центральный защитник сборной Украины. В январе 2023 года он перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел за английский клуб 39 матчей во всех турнирах, отдал один ассист и 37 раз выходил в стартовом составе.

В составе национальной сборной Украины дебютировал в 2020 году и уже имеет 49 сыгранных матчей и три забитых мяча.

Также он входит в тройку самых молодых капитанов "сине-желтых", возглавив команду в возрасте 22 года и 283 дня в игре против Новой Зеландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина ПСЖ Футбол
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа