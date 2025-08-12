10 самых дорогих украинских футболистов в мире: на каком месте Забарный?

22-летний защитник сборной Украины Илья Забарный официально стал игроком парижского ПСЖ . Его трансфер из "Борнмута" за 63 миллиона евро без учета бонусов сделал украинца вторым самым дорогим футболистом страны в истории.

Забарный - второй самый дорогой украинец в истории футбола

Илья Забарный заключил контракт с ПСЖ до лета 2030 года. Сумма сделки - 63 миллиона евро без бонусов - позволила ему занять второе место в списке самых дорогих украинских игроков, уступив лишь Михаилу Мудрику, который в 2023 году перешел в "Челси" за 70 миллионов евро.

Этот трансфер также сделал Забарного вторым самым дорогим защитником-новичком в истории ПСЖ.

Дороже оказался только Ашраф Хакими, которого в сезоне 2021/22 приобрели за 68 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов:

Михаил Мудрик - 70 млн евро ("Шахтер" - "Челси") Илья Забарный - 63 млн евро ("Борнмут" - ПСЖ) Андрей Шевченко - 43,88 млн евро ("Милан" - "Челси") Александр Зинченко - 35 млн евро ("Манчестер Сити" - "Арсенал") Артем Довбик - 30,5 млн евро ("Жирона" - "Рома") Андрей Ярмоленко - 25 млн евро ("Динамо" - "Боруссия" Дортмунд) Дмитрий Чигиринский - 25 млн евро ("Шахтер" - "Барселона") Андрей Шевченко - 23,9 млн евро ("Динамо" - "Милан") Виталий Миколенко - 23,5 млн евро ("Динамо" - "Эвертон") Илья Забарный - 22,7 млн евро ("Динамо" - "Борнмут")

Исторические достижения трансфера

Забарный стал первым украинцем в составе парижского клуба и десятым футболистом в истории ПСЖ, чья стоимость превысила 60 миллионов евро.

Кроме того, это вторая самая дорогая продажа в истории "Борнмута" после Доминика Соланке (64,3 млн евро).

Его родной клуб - киевское "Динамо" - также получит выгоду от сделки: благодаря механизму солидарности киевляне заработают до 11 миллионов евро.

Карьера и статистика

Илья Забарный - 22-летний центральный защитник сборной Украины. В январе 2023 года он перешел из "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел за английский клуб 39 матчей во всех турнирах, отдал один ассист и 37 раз выходил в стартовом составе.

В составе национальной сборной Украины дебютировал в 2020 году и уже имеет 49 сыгранных матчей и три забитых мяча.

Также он входит в тройку самых молодых капитанов "сине-желтых", возглавив команду в возрасте 22 года и 283 дня в игре против Новой Зеландии.