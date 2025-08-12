ua en ru
Стало известно, дебютирует ли Забарный за ПСЖ в финале Суперкубка УЕФА

Вторник 12 августа 2025 10:05
UA EN RU
Стало известно, дебютирует ли Забарный за ПСЖ в финале Суперкубка УЕФА Илья Забарный поехал с ПСЖ на Суперкубок УЕФА (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинский защитник Илья Забарный присоединился к ПСЖ и отправится с командой Луиса Энрике в итальянский город Удине. Там в среду, 14 августа, парижане встретятся с лондонским "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт "ParisSG INFOS" в соцсети Х (Twitter).

Сыграет ли Забарный за ПСЖ в финале Суперкубка УЕФА?

Несмотря на присутствие в заявке на поездку, Забарный не сможет выйти на поле в этом поединке. Причины отсутствия официально не уточняют, но по информации французских СМИ, футболист еще не готов к официальным матчам из-за недавней адаптации и подготовки после перехода.

Впрочем, болельщики смогут впервые увидеть его в форме парижского клуба уже в этот вторник, 12 августа, в 19:00 по местному времени. В этот вечер команда проведет открытую тренировку на стадионе в Удине, которая будет доступна для журналистов.

Для Забарного это станет первым знакомством с новыми партнерами в полноценном тренировочном процессе.

Что известно о переходе Забарного в ПСЖ

Переход украинца во французского гранда стал одним из главных трансферных событий лета для клуба, который стремится укрепить оборону перед стартом сезона.

Переговоры между ПСЖ и "Борнмутом" были напряженными и длительными. Еще в июне англичане отклонили первое предложение французов в размере 63 млн евро, поскольку клуб не хотел отпускать своего ключевого игрока.

На Забарного также претендовали другие топ-клубы, в частности "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", которые предлагали похожие суммы. Однако сам игрок четко выразил желание перейти в Лигу 1.

Этот фактор, а также настойчивость парижского клуба, стали решающими. Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике лично настаивал на подписании Забарного, видя в нем важную часть своего проекта.

По информации авторитетных инсайдеров, таких как Фабрицио Романо и французских изданий, в частности L'Equipe, сумма трансфера составляет около 67 млн евро, включая бонусы.

Это делает Забарного самым дорогим украинским защитником в истории, а также одним из самых дорогих центрбеков в целом. Ранее он уже установил рекорд, перейдя из киевского "Динамо" в "Борнмут" за 22,7 млн евро в январе 2023 года.

К слову, киевляне получат неплохой бонус за переход своего воспитанника в ПСЖ.

Отметим, что по данным L'Equipe, Забарный подписал с парижанами контракт на 5 лет, а его зарплата в первом сезоне составит 4,5 миллиона евро "чистыми".

