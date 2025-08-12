ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов Украины

Вторник 12 августа 2025 15:51
UA EN RU
Что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов Украины Ангелина и Илья Забарни (фото: instagram.com/angelina.zabarna)
Автор: Иванна Пашкевич

После громкого перехода Ильи Забарного из английского Борнмута в парижский Пари Сен-Жермен внимание приковано не только к самому футболисту, но и к его личной жизни.

РБК-Украина рассказывает, что известно об Ангелине Забарной - стильной и очаровательной жене второго из самых дорогих украинских игроков, которая остается его главной поддержкой в новом этапе карьеры.

Биография Ангелины Забарной

Ангелина Забарная родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком. Ей 23 года.

В детские годы Ангелина вместе с мамой переехала в столицу. Там семья некоторое время жила с известным телеведущим Андреем Джеджулой, который стал ее отчимом.

Но, как впоследствии призналась мама девушки - Юлия Леус - за внешним благополучием скрывалось непростое общение - шоумен нередко позволял себе оскорбительные замечания относительно внешности и фигуры ее дочери.

Что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов УкраиныАнгелина Забарная с мамой и сестрой (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

В юные годы Ангелина занималась гимнастикой и посещала уроки игры на фортепиано.

Музыка со временем осталась в прошлом, а вот любовь к спорту сохранилась.

Хотя профессиональной спортсменкой она так и не стала, гимнастике посвятила много лет.

По образованию Забарная - филолог иностранных языков. Она окончила филологический факультет КНУ имени Тараса Шевченко и владеет как минимум пятью языками: английским, испанским, французским, латинским и древнегреческим.

Ангелина Забарная (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Работать девушка начала еще на первом курсе. Сначала открыла собственный магазин одежды, но из-за проблем с поставщиками бизнес пришлось закрыть.

Некоторое время муза спортсмена работала репетитором, впоследствии - СММ-менеджером, однако оставила эту сферу из-за сложной работы с клиентами.

Сегодня она имеет собственную школу английского языка и успешно ее развивает.

Что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов УкраиныАнгелина Забарная (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

С Ильей Забарным Ангелина познакомилась еще в школе, когда училась в 10 классе.

Их роман постепенно перерос в серьезные отношения, и 4 сентября 2022 года футболист сделал возлюбленной предложение.

Свадьба прошла без шумных вечеринок - только в кругу самых близких.

Ангелина и Илья Забарни (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Ангелина - очень яркая девушка со стройной фигурой и естественными чертами лица.

Она не скрывает, что никогда не делала пластических операций.

Активно ведет социальные сети, где делится личными моментами, изысканными фотографиями и подарками от мужа, собирая немало поклонников.

Что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов УкраиныАнгелина Забарная (фото: instagram.com/angelina.zabarna)

Трансфер Забарного в ПСЖ

Украинский футболист Илья Забарный покинул английский "Борнмут" и перешел во французский гранд - "Пари Сен-Жермен", действующего триумфатора Лиги чемпионов.

О трансфере официально сообщила пресс-служба парижан.

Как пишет Transfermarkt, сумма сделки составила 63 миллиона евро без учета возможных бонусов.

Часть прибыли от этого трансфера получит и киевское "Динамо" - первый профессиональный клуб защитника.

В составе "Динамо" Забарный провел два с половиной сезона, дебютировал в Лиге чемпионов и стал основным игроком национальной сборной Украины.

Свой первый зарубежный контракт футболист подписал в январе 2023 года, когда перешел в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро.

Соглашение между англичанами и киевлянами предусматривало и бонус в виде 20% от прибыли со следующей продажи игрока, что теперь и сработало.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ПСЖ Футбол Футболисты Спортсмены
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа