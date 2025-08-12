Что известно об Ангелине Забарной - жене и музе одного из самых дорогих футболистов Украины
После громкого перехода Ильи Забарного из английского Борнмута в парижский Пари Сен-Жермен внимание приковано не только к самому футболисту, но и к его личной жизни.
РБК-Украина рассказывает, что известно об Ангелине Забарной - стильной и очаровательной жене второго из самых дорогих украинских игроков, которая остается его главной поддержкой в новом этапе карьеры.
Биография Ангелины Забарной
Ангелина Забарная родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком. Ей 23 года.
В детские годы Ангелина вместе с мамой переехала в столицу. Там семья некоторое время жила с известным телеведущим Андреем Джеджулой, который стал ее отчимом.
Но, как впоследствии призналась мама девушки - Юлия Леус - за внешним благополучием скрывалось непростое общение - шоумен нередко позволял себе оскорбительные замечания относительно внешности и фигуры ее дочери.
В юные годы Ангелина занималась гимнастикой и посещала уроки игры на фортепиано.
Музыка со временем осталась в прошлом, а вот любовь к спорту сохранилась.
Хотя профессиональной спортсменкой она так и не стала, гимнастике посвятила много лет.
По образованию Забарная - филолог иностранных языков. Она окончила филологический факультет КНУ имени Тараса Шевченко и владеет как минимум пятью языками: английским, испанским, французским, латинским и древнегреческим.
Работать девушка начала еще на первом курсе. Сначала открыла собственный магазин одежды, но из-за проблем с поставщиками бизнес пришлось закрыть.
Некоторое время муза спортсмена работала репетитором, впоследствии - СММ-менеджером, однако оставила эту сферу из-за сложной работы с клиентами.
Сегодня она имеет собственную школу английского языка и успешно ее развивает.
С Ильей Забарным Ангелина познакомилась еще в школе, когда училась в 10 классе.
Их роман постепенно перерос в серьезные отношения, и 4 сентября 2022 года футболист сделал возлюбленной предложение.
Свадьба прошла без шумных вечеринок - только в кругу самых близких.
Ангелина - очень яркая девушка со стройной фигурой и естественными чертами лица.
Она не скрывает, что никогда не делала пластических операций.
Активно ведет социальные сети, где делится личными моментами, изысканными фотографиями и подарками от мужа, собирая немало поклонников.
Трансфер Забарного в ПСЖ
Украинский футболист Илья Забарный покинул английский "Борнмут" и перешел во французский гранд - "Пари Сен-Жермен", действующего триумфатора Лиги чемпионов.
О трансфере официально сообщила пресс-служба парижан.
Как пишет Transfermarkt, сумма сделки составила 63 миллиона евро без учета возможных бонусов.
Часть прибыли от этого трансфера получит и киевское "Динамо" - первый профессиональный клуб защитника.
В составе "Динамо" Забарный провел два с половиной сезона, дебютировал в Лиге чемпионов и стал основным игроком национальной сборной Украины.
Свой первый зарубежный контракт футболист подписал в январе 2023 года, когда перешел в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро.
Соглашение между англичанами и киевлянами предусматривало и бонус в виде 20% от прибыли со следующей продажи игрока, что теперь и сработало.
