Забарный официально стал игроком ПСЖ: финансовые детали трансфера и дата дебюта

Париж, Вторник 12 августа 2025 11:11
Забарный официально стал игроком ПСЖ: финансовые детали трансфера и дата дебюта Фото: Илья Забарный заключил соглашение с ПСЖ на пять лет (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Илья Забарный перешел из английского "Борнмута" во французский гранд - "Пари Сен-Жермен".

Об официальном завершении трансфера сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парижского клуба.

Сколько получат "Борнмут", "Динамо" и сам футболист

22-летний футболист подписал контракт с парижанами на пять лет. Сумма сделки составила 67 миллионов евро, включая бонусы.

"Борнмут" получит 60 миллионов фиксированной суммы, еще 3 миллиона - в виде солидарных выплат. Дополнительно предусмотрены по 1,5 миллиона евро за победу ПСЖ в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Также предыдущий клуб украинца - киевское "Динамо" получит 16,75 миллиона евро от полного пакета трансфера (с учетом бонусов). Это сделает Забарного самым дорогим трансфером в истории "бело-синих".

Сам Забарный за первый сезон в столице Франции заработает около 4,5 миллиона евро после уплаты налогов. Украинец уже прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к тренировкам команды.

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ начнет новый сезон 13 августа матчем за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги Европы - лондонского "Тоттенхэма". Однако известно, что Забарный в заявку на эту игру не включен. Поэтому дебют украинца состоится позже.

Илья Забарный в сборной Украины (фото: Getty Images)

Кто такой Илья Забарный

Уроженец Киева, воспитанник столичного "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2020/21.

Провел два с половиной сезона в первой команде украинского гранда. Всего сыграл 84 матча (1 гол) за "Динамо" и завоевал титул УПЛ-2020/21, Кубок и Суперкубок Украины.

Зимой 2023 года перебрался в "Борнмут" за 22,7 млн евро. С тех пор провел за английский клуб 86 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом. В сезоне-2023/24 был признан лучшим футболистом "Борнмута" и номинирован в команду года в АПЛ.

Прошлым летом Забарный продлил контракт с английским клубом до 2029 года. В сезоне-2024/25 провел 39 матчей и отметился одной голевой передачей.

В октябре 2020-го сыграл первый матч в составе сборной Украины. С тех пор провел 49 поединков в рядах "сине-желтых", в которых забил 3 мяча.

