"Ее нельзя повторить": Федоров назвал большую ошибку на должности главы Минобороны
Михаил Федоров заявил, что его большой ошибкой на должности министра обороны было то, что он не пообщался с украинским народом перед первым этапом трансформации армии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил во время брифинга.
"Мы совершили ошибку, которую нельзя допускать. Я считал, что мы опытные, но мы допустили большую ошибку. Мы не пообщались с украинским народом, в лице депутатов, экспертных групп, военных, когда делали первый этап трансформации войск и предлагали контракты", - сказал Федоров.
Он отметил, что когда тот или иной министр будет делать следующий этап предложений по мобилизации, первое что нужно сделать - поговорить открыто с обществом, опубликовать видение, отдельно собрать всех руководителей ТЦК, полицию и сформировать новый общественный договор о реформе ТЦК.
"Ибо речь вообще не о ТЦК, а речь о том, куда мы идем, как идем, и с чем идем. Но эту ошибку, которую мы допустили, нельзя допускать", - подчеркнул Федоров.
Отставка Федорова
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил об очередных кадровых изменениях в Кабинете министров.
В частности, он решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны и назначить на его место главу МВД Игоря Клименко.
Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.
В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.
Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.
Также Федоров рассказал, что Зеленский предложил ему стать его советником, однако он отказался.
Решение президента вызвало негодование и критику со стороны украинского народа. Сегодня утром в разных городах Украины люди вышли на протесты против увольнения Федорова.
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров даже подал в отставку из-за увольнения Федорова, а народный депутат Никита Потураев объявил, что слагает с себя полномочия парламентария.