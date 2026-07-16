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"Ее нельзя повторить": Федоров назвал большую ошибку на должности главы Минобороны

13:46 16.07.2026 Чт
2 мин
Что не так сделал Федоров, будучи министром обороны?
aimg Татьяна Степанова
"Ее нельзя повторить": Федоров назвал большую ошибку на должности главы Минобороны Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Михаил Федоров заявил, что его большой ошибкой на должности министра обороны было то, что он не пообщался с украинским народом перед первым этапом трансформации армии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил во время брифинга.

"Мы совершили ошибку, которую нельзя допускать. Я считал, что мы опытные, но мы допустили большую ошибку. Мы не пообщались с украинским народом, в лице депутатов, экспертных групп, военных, когда делали первый этап трансформации войск и предлагали контракты", - сказал Федоров.

Он отметил, что когда тот или иной министр будет делать следующий этап предложений по мобилизации, первое что нужно сделать - поговорить открыто с обществом, опубликовать видение, отдельно собрать всех руководителей ТЦК, полицию и сформировать новый общественный договор о реформе ТЦК.

"Ибо речь вообще не о ТЦК, а речь о том, куда мы идем, как идем, и с чем идем. Но эту ошибку, которую мы допустили, нельзя допускать", - подчеркнул Федоров.

Отставка Федорова

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил об очередных кадровых изменениях в Кабинете министров.

В частности, он решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны и назначить на его место главу МВД Игоря Клименко.

Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.

В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.

Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.

Также Федоров рассказал, что Зеленский предложил ему стать его советником, однако он отказался.

Решение президента вызвало негодование и критику со стороны украинского народа. Сегодня утром в разных городах Украины люди вышли на протесты против увольнения Федорова.

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров даже подал в отставку из-за увольнения Федорова, а народный депутат Никита Потураев объявил, что слагает с себя полномочия парламентария.

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