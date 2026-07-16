"Ее нельзя повторить": Федоров назвал большую ошибку на должности главы Минобороны

Михаил Федоров заявил, что его большой ошибкой на должности министра обороны было то, что он не пообщался с украинским народом перед первым этапом трансформации армии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил во время брифинга.

"Мы совершили ошибку, которую нельзя допускать. Я считал, что мы опытные, но мы допустили большую ошибку. Мы не пообщались с украинским народом, в лице депутатов, экспертных групп, военных, когда делали первый этап трансформации войск и предлагали контракты", - сказал Федоров.

Он отметил, что когда тот или иной министр будет делать следующий этап предложений по мобилизации, первое что нужно сделать - поговорить открыто с обществом, опубликовать видение, отдельно собрать всех руководителей ТЦК, полицию и сформировать новый общественный договор о реформе ТЦК.

"Ибо речь вообще не о ТЦК, а речь о том, куда мы идем, как идем, и с чем идем. Но эту ошибку, которую мы допустили, нельзя допускать", - подчеркнул Федоров.