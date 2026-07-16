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Нардеп Потураев заявил, что уходит из Рады

11:18 16.07.2026 Чт
1 мин
Заявление о сложении полномочий уже у главы ВР
aimg Валерий Ульяненко
Нардеп Потураев заявил, что уходит из Рады Фото: Никита Потураев (facebook.com/nikita.poturaev)
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Народный депутат Никита Потураев объявил, что слаживает с себя полномочия парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Верховной Рады.

"Я подал на ваше имя (главы ВР, - ред.) заявление о сложении с себя полномочий нардепа. Я просил бы это рассмотреть безотлагательно", - сказал Потураев.

Напомним, как сообщали источники РБК-Украина, президент Владимир Зеленский отказался от идеи оставить Михаила Федорова министром обороны из-за того, что у него и главкома Александра Сырского разные взгляды на ведение войны.

Сегодня под театром Франко в Киеве собрался митинг из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Протестующие требуют от президента оставить его на должности.

Процесс обновления правительства стартовал 12 июля. В тот день Зеленский встретился с тогдашним премьер-министром Юлией Свириденко, после чего сообщил о намерении переформатировать Кабинет министров и предложил ей новую должность.

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада поддержала отставку Свириденко, а вместе с ней прекратились полномочия всего состава правительства. Сегодня парламент должен назначить новым премьер-министром Сергея Корецкого и утвердить новый состав Кабмина.

РБК-Украина также писало, кто войдет в состав нового правительства Сергея Корецкого.

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