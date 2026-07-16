Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку. Причиной стало увольнение министра обороны Михаила Федорова.
Как передает РБК-Украина, об этом Елизаров сообщил в Facebook.
"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что устранение М. Федорова это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!", - подчеркнул Елизаров.
В своем заявлении он также отметил, что желания продолжать службу в ВСУ не выражает.
Фото: заявление об уходе Елизарова (facebook.com/elizarov.pa)
Увольнение Федорова
Напомним, 15 июля состоялись два заседания фракции "Слуга народа", в ходе которых был обсужден новый состав Кабинета министров. Ожидается, что премьер-министром станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Одним из главных нерешенных вопросов оставалось Министерство обороны. Ранее появлялась информация как о возможном назначении министром обороны главы МВД Игоря Клименко, так и о сохранении этой должности при Михаиле Федорове.
После второго заседания фракции "Слуга народа" народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент Владимир Зеленский все же предложит Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром обороны.
Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.
В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.
Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.
Также нардепы назвали полный список тех, кто вошел в новое правительство.
Голосование за новый состав Кабмина состоится 16 июля.