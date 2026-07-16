Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал в отставку из-за увольнения Федорова

Напомним, 15 июля состоялись два заседания фракции "Слуга народа", в ходе которых был обсужден новый состав Кабинета министров. Ожидается, что премьер-министром станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Одним из главных нерешенных вопросов оставалось Министерство обороны. Ранее появлялась информация как о возможном назначении министром обороны главы МВД Игоря Клименко, так и о сохранении этой должности при Михаиле Федорове.

После второго заседания фракции "Слуга народа" народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент Владимир Зеленский все же предложит Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром обороны.

Зеленский озвучил несколько причин, по которым он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.

В частности, по его словам, у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.

Президент также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.