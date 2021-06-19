Windows 11, дерев'яний супутник і змова в Японії. Головне зі світу технологій

Найближчими днями компанія Microsoft представить операційну систему Windows 11, але в мережу вже злили елементи її інтерфейсу. Apple і Google запідозрили в змові в Японії, а фінська компанія готує запуск дерев'яного супутника.
Про це та інше читайте в добірці новин зі світу технологій.
Напередодні презентації операційної системи Windows 11 в мережу злили її інтерфейс. Зокрема, перероблене меню "Пуск" взяли з Windows 10x, яка так і не вийшла, а найпомітніші зміни торкнулися панелі задач, яка тепер розташована по центру.
Новий інтерфейс буде відрізнятися цікавими віджетами і елементами управління прив'язкою, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки розгортання у всіх додатках. Презентація Windows 11 пройде вже в цьому місяці, а реліз намічений на осінь.
Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)
У той же час на цьому тижні стало відомо, що підтримка Windows 10 припиниться вже в 2025 році. З 14 жовтня 2025 не буде нових оновлень або виправлень безпеки ні для версії Home, ні для версії Pro.
Windows 10 була випущена в липні 2015 року, і в самій Microsoft тоді говорили, що це нібито буде остання версія ОС. Відзначимо, підтримка Windows 7 припинилася тільки в січні 2020 року, хоча була випущена ще в 2009 році.
Китайська Xiaomi почала тестувати оболонку MIUI 13. Очікується, що багато елементів будуть засновані на попередній версії, і користувачі побоюються того, що залишаться і баги.
Наприклад, MIUI 12.5 на смартфонах Xiaomi Mi 11 Lite призвела до підвищеного енергоспоживання, перезапусків і проблем з додатками. Баги спостерігаються і на інших смартфонах, які оновилися до MIUI 12.5.
Першим смартфоном, який отримає MIUI 13 буде Xiaomi Mi Mix 4, терміни релізу поки невідомі.
У соціальній мережі Facebook з'явиться автоматична модерація коментарів за допомогою штучного інтелекту. Програма відстежуватиме конфлікти та образи, а адміністратори отримають нові інструменти, щоб зменшити токсичність у коментарях.
Система "Оповіщення про конфлікти" при виявленні суперечок і конфліктних ситуацій буде їх спеціально позначати і відправляти повідомлення адміністратору спільноти. Нецензурна лексика в коментарях позначатиметься плашкою moderation alert, а інформація - передаватися модераторам.
Очікується, що нові інструменти дозволять уникнути конфліктів, оскільки можна буде обмежити кількість коментарів від конкретного користувача або частоту коментування конкретних постів.
Сервіс мікроблогів Twitter дозволить користувачам блокувати згадки про себе в постах. Або ж налаштовувати, хто саме може тегнути їх.
Нову функцію вже тестують, з її допомогою можна контролювати, хто саме може ставити теги з ім'ям конкретного користувача. Дана опція дозволить уникнути небажаної уваги і попередити онлайн-цькування.
Передбачається, що буде робитися розсилка, якщо ваш аккаунт занадто часто тегають в постах. Отримавши таке повідомлення, можна буде вибрати в налаштуваннях, кому дозволяється вас тегати або взагалі заблокувати таку можливість.
Уряд Японії проведе антимонопольне розслідування щодо американських компаній Apple і Google. Їх запідозрили в змові з місцевими виробниками смартфонів, оскільки програмне забезпечення Apple iOS і Google Android займає понад 90% ринку.
Об'єктами розслідування також стало керівництво японських виробників смартфонів, розумних колонок і персональних комп'ютерів. Урядова комісія оцінить ділові відносини всередині країни і їх справедливість в порівнянні з зарубіжними компаніями. За підсумками розслідування можуть посилити антимонопольне регулювання.
Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса продала єдине вільне місце на свій перший туристичний політ у космос. Квиток вирішили продати на аукціоні і він завершився на позначці 28 млн доларів.
Власник квитка полетить в космос разом з Безосом і його братом на ракеті New Shepard, запуск якої запланований на 20 липня. Ім'я щасливчика поки не розкривають, але можуть оголосити в найближчі тижні.
Також повідомляється, що торги почалися з 4,8 млн доларів, але швидко перевалили за 20 млн. Вся виручка буде передана організації Blue Origin, що орієнтована на освіту.
Ракета New Shepard доставить космічну капсулу з людьми на висоту понад 100 км. У капсулі є масивні вікна, через які пасажири можуть спостерігати за польотом близько трьох хвилин в умовах невагомості, перш ніж повернутися на Землю.
Фінська компанія Arctic Astronautics розробила перший у світі дерев'яний супутник, який вже цього року має вирушити на орбіту.
Його розміри приблизно 10x10x10 сантиметрів, вага близько 1 кілограма. Корпус апарату зроблений з березових фанер зі спеціальним покриттям WISA, живлення подається від дев'яти невеликих сонячних батарей. Супутник, або як його називають - кубсат, буде виведений на полярну орбіту Землі за допомогою ракети Electron Rocket Lab в листопаді 2021 року.
Глава американського космічного агентства NASA Білл Нельсон заявив, що США не відмовилися від планів щодо місії "Артеміда" і все ще мають намір висадити астронавтів на Місяць. За його словами, місія відбудеться в 2024 році.
Він також додав, що США хочуть першими в світі відправити жінку на Місяць.
"Для нас буде важливо висадитися на поверхню Місяця з першою жінкою і першою цвітною людиною раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав Нельсон.