ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У космос відправлять перший дерев'яний супутник

Новость на русском →
Фінляндія, Вівторок 15 червня 2021 17:32
У космос відправлять перший дерев'яний супутник Фото: у космос запустять дерев'яний супутник WISA Woodsat (twitter.com kitsatellite)
Автор: Дмитро Левицький

У 2021 році на орбіту має відправитися перший у світі дерев'яний супутник WISA Woodsat. Апарат розробила фінська компанія Arctic Astronautics.

Про це повідомляє Space.com.

Супутник має розміри приблизно 10x10x10 сантиметрів та важить всього близько 1 кілограма. Корпус апарату створений з березових фанер зі спеціальним покриттям WISA та живиться від дев'яти невеликих сонячних батарей.

Супутник, або як його називають - кубсат, буде виведений на полярну орбіту Землі за допомогою ракети Electron Rocket Lab у листопаді 2021 року.

В рамках цієї місії компанія Arctic Astronautics хоче перевірити, як космічні умови впливають на довговічності фанерних панелей WISA. Для того, щоб команда місії могла спостерігати за змінами поверхні фанери, апарат обладнаний селфі-камерою.

Нагадаємо, цьогоріч на орбіту Землі має відправитися і український супутник. Апарат під назвою "Січ-2-30" відправлять в космос ракетою SpaceX наприкінці 2021 року.

Додамо, на початку червня компанія SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8, розроблений компанією SiriusXM.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech космос спутник
NEWS
Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН
Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю