Facebook запускає штучний інтелект для модерації коментарів

Соціальна мережа Facebook запускає програму, яка за допомогою штучного інтелекту буде модерувати коментарі в спільнотах. Зокрема, будуть відслідковуватися конфлікти і образи, а адміністратори отримають нові інструменти, щоб знизити токсичність в обговореннях.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному блозі соцмережі.

Повідомляється, що система "Оповіщення про конфлікти" буде використовувати штучний інтелект для аналізу коментарів. При виявленні суперечок і конфліктних ситуацій система їх спеціально позначить і надішле повідомлення адміністратору спільноти.

Також нецензурна лексика в коментарях буде позначатися плашкою moderation alert, а інформація - передаватися модераторам групи. Очікується, що нові інструменти дозволять уникнути конфліктів, оскільки можна буде обмежити кількість коментарів від конкретного користувача або частоту коментування конкретних постів.

У Facebook додали, що нададуть адміністраторам інструменти з формування та підвищення культури - буде доступна докладна статистика щодо учасників груп з відображенням кількості публікацій, коментарів і так далі.