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Місце на політ у космос з Безосом продали за 28 млн доларів

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Субота 12 червня 2021 20:59
Місце на політ у космос з Безосом продали за 28 млн доларів Фото: Blue Origin доставить туриста в космос за 28 млн доларів (instagram com blueorigin)
Автор: РБК-Україна

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса продала місце на свій перший туристичний політ у космос за 28 млн доларів. Ім'я переможця аукціону не розголошується.

Про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що переможець аукціону полетить в космос разом з Безосом і його братом на ракеті New Shepard, запуск якої запланований на 20 липня. Blue Origin оголосить ім'я переможця аукціону в найближчі тижні.

Також повідомляється, що торги почалися з позначки 4,8 млн доларів, але швидко перевалили за 20 млн. Виручка буде передана некомерційній організації Blue Origin, орієнтованій на освіту.

Ракета New Shepard має доставити космічну капсулу з людьми на висоту понад 100 кілометрів. Апарат здійснив більше десятка успішних випробувальних польотів без пасажирів.

Автономна система розрахована на перевезення до шести осіб. У капсулі є масивні вікна, через які пасажири можуть спостерігати за польотом близько трьох хвилин в умовах невагомості, перш ніж повернутися на Землю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо все піде за планом, то Безос стане першим з космічних магнатів-мільярдерів, який здійснить політ у космос на своїй ракеті.

Пару років тому Безос представив модель космічного корабля для польотів на місяць.

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