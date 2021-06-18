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Xiaomi почала тестування оболонки MIUI 13

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Китай, П'ятниця 18 червня 2021 21:40
Xiaomi почала тестування оболонки MIUI 13 Фото: Xiaomi почала тестування оболонки MIUI 13 (flickr.com by Xiaomi Việt)
Автор: Дмитро Левицький

Китайська компанія Xiaomi почала тестування оболонки MIUI 13 для своїх смартфонів. Спочатку нову оболонку протестують на території Китаю.

Про це повідомляє портал Igeekphone.

Багато елементів MIUI 13 будуть покладатися на попередню оболонку MIUI 12.5, тому у користувачів є побоювання, що нова оболонка перейме у спадок і численні проблеми своєї попередниці.

Наприклад, оболонка MIUI 12.5 принесла смартфону Xiaomi Mi 11 Lite підвищене енергоспоживання, перезапуски та проблеми з додатками. Проблеми спостерігаються і в інших смартфонах Xiaomi, які вже перейшли на оболонку MIUI 12.5.

Очікується, що першим смартфоном, який отримає нову оболонку MIUI 13 буде Xiaomi Mi Mix 4. Строки релізу нової оболонки наразі невідомі.

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