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Twitter дозволить користувачам блокувати згадки про себе

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Вівторок 15 червня 2021 15:47
Twitter дозволить користувачам блокувати згадки про себе Фото: Twitter готує інструмент для боротьби з цькуванням у соціальній мережі (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Соціальна мережа та сервіс мікроблогів Twitter дозволить користувачам блокувати згадки про себе в постах. Або ж налаштовувати, хто саме може тегнути їх.

Про це повідомив дизайнер продуктів компанії Домінік Камоцці, передає профільний портал engadget.com.

За його словами, Twitter дасть можливість користувачам блокувати згадки про себе в твітах, а також контролювати, хто саме може ставити теги з ім'ям користувача. Схожа функція вже реалізована в Facebook.

Передбачається, що ця опція дозволить уникнути небажаної уваги до користувачів, оскільки такі випадки часто закінчуються онлайн-цькуванням. Одним з варіантів може бути розсилка повідомлень користувачу, якщо його занадто часто стали тегать в інших постах. Отримавши таке повідомлення, він зможе вибрати в налаштуваннях, хто конкретно може його тегати або взагалі заблокувати таку можливість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter почав тестувати платну підписку, яка відрізняється від безкоштовної версії соціальної мережі додатковими функціями.

До цього стало відомо, що засновник Twitter продав першу публікацію у соціальній мережі за 2,9 млн доларів.

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