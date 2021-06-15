Соціальна мережа та сервіс мікроблогів Twitter дозволить користувачам блокувати згадки про себе в постах. Або ж налаштовувати, хто саме може тегнути їх.

За його словами, Twitter дасть можливість користувачам блокувати згадки про себе в твітах, а також контролювати, хто саме може ставити теги з ім'ям користувача. Схожа функція вже реалізована в Facebook.

Передбачається, що ця опція дозволить уникнути небажаної уваги до користувачів, оскільки такі випадки часто закінчуються онлайн-цькуванням. Одним з варіантів може бути розсилка повідомлень користувачу, якщо його занадто часто стали тегать в інших постах. Отримавши таке повідомлення, він зможе вибрати в налаштуваннях, хто конкретно може його тегати або взагалі заблокувати таку можливість.