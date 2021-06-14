ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Японія перевірить Apple і Google на предмет змови з виробниками смартфонів

Новость на русском →
Токіо, Понеділок 14 червня 2021 11:31
Японія перевірить Apple і Google на предмет змови з виробниками смартфонів Фото: Apple і Google перевірять на змову з виробниками смартфонів (Lauren DeCicca/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Японський уряд проведе антимонопольне розслідування щодо американських компаній Apple і Google. Їх підозрюють у змові з місцевими виробниками смартфонів.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що в Японії мають намір перевірити, як Apple і Google взаємодіють з японськими виробниками смартфонів, оскільки програмне забезпечення Apple iOS і Google Android займає більше 90% місцевого ринку смартфонів.

Під розслідування також потраплять глави японських виробників смартфонів, розумних колонок і персональних комп'ютерів. Урядова комісія оцінить ділові відносини в Японії та їх справедливість в порівнянні із зарубіжними компаніями.

Очікується, що за підсумками розслідування можуть посилити антимонопольне регулювання, якщо будуть знайдені які-небудь проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція наклала 220 млн євро штрафу на Google за зловживання становищем на ринку реклами, яку розміщують на сайтах і мобільних додатках.

Google вже відповів, що внесе зміни в свій глобальний рекламний бізнес, щоб гарантувати, що він не буде зловживати своїм домінуючим становищем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech Apple Google Японія
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олександр Корнієнко: Інструмент з РНБО буде використовуватися ще і ще
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Корнієнко: Інструмент з РНБО буде використовуватися ще і ще