У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Сьогодні, 15 червня, у мережу просочився інтерфейс, можливо, майбутньої операційної системи Microsoft Windows 11 . Спочатку скріншоти операційної системи з'явилися на сайті Baidu, а потім у мережу потрапила вся ОС з новим інтерфейсом та меню "Пуск".

Так, новий інтерфейс Windows 11 та меню "Пуск" схожі на ті, що спочатку планувалися для операційної системи Windows 10X. Візуально найбільші зміни можна помітити на панелі завдань, де Microsoft розмістила значки програм по центру та додала нову кнопку "Пуск" і меню.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Оновлене меню "Пуск" являє собою спрощену версію сьогоднішнього меню в Windows 10, але без живих плиток. Меню міститиме закріплені програми, останні файли та можливість швидко вмикати та перезавантажувати пристрій.

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

У новому інтерфейсі також з'являться "Віджети". На панелі задач Windows 11 буде відповідний значок. Оскільки це явно дуже рання версія Windows 11, віджети не завантажуються в ОС повністю, але вони призначені для висунення і забезпечення швидкого доступу до новин, погоди і іншому веб-контенту.

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 також матиме нові елементи управління прив'язкою, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки розгортання у всіх додатках.

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It's a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Зміни торкнулися і інших елементів операційної системи, але не такі кардинальні.

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)