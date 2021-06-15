ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Новость на русском →
США, Вівторок 15 червня 2021 22:04
У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows Фото: у мережу злили можливий інтерфейс нової Windows (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 15 червня, у мережу просочився інтерфейс, можливо, майбутньої операційної системи Microsoft Windows 11. Спочатку скріншоти операційної системи з'явилися на сайті Baidu, а потім у мережу потрапила вся ОС з новим інтерфейсом та меню "Пуск".

Про це повідомляє The Verge.

Так, новий інтерфейс Windows 11 та меню "Пуск" схожі на ті, що спочатку планувалися для операційної системи Windows 10X. Візуально найбільші зміни можна помітити на панелі завдань, де Microsoft розмістила значки програм по центру та додала нову кнопку "Пуск" і меню.

Оновлене меню "Пуск" являє собою спрощену версію сьогоднішнього меню в Windows 10, але без живих плиток. Меню міститиме закріплені програми, останні файли та можливість швидко вмикати та перезавантажувати пристрій.

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

У новому інтерфейсі також з'являться "Віджети". На панелі задач Windows 11 буде відповідний значок. Оскільки це явно дуже рання версія Windows 11, віджети не завантажуються в ОС повністю, але вони призначені для висунення і забезпечення швидкого доступу до новин, погоди і іншому веб-контенту.

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

Windows 11 також матиме нові елементи управління прив'язкою, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки розгортання у всіх додатках.

Зміни торкнулися і інших елементів операційної системи, але не такі кардинальні.

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

У мережу злили можливий інтерфейс нової Windows

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

Нагадаємо, сьогодні компанія Microsoft повідомила, коли припинить підтримку Windows 10. Microsoft пообіцяла наприкінці червня представити нову операційну систему Windows.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Hi-tech Microsoft Windows
NEWS
Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН
Нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України, - НАН
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю