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Стало відомо, коли припиниться підтримка Windows 10

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Вівторок 15 червня 2021 18:33
Стало відомо, коли припиниться підтримка Windows 10 Фото: підтримка Windows 10 припиниться в 2025 (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Microsoft припинить підтримку Windows 10 в 2025 році. В кінці цього місяця буде представлена наступниця даної операційної системи.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що з 14 жовтня 2025 року не буде нових оновлень або виправлень безпеки ані для версії Home, ані для версії Pro. А версія Windows, яку представлять найближчим часом, стане одним з найзначніших оновлень ОС за останнє десятиліття.

Windows 10 була випущена в липні 2015 року, і в самій компанії тоді говорили, що це нібито буде остання версія ОС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 червня Microsoft представить Windows 11, яка буде випущена в широкий продаж восени. ОС отримає оновлений дизайн, будуть передбачені додаткові можливості для розробників в магазині додатків Microsoft Store і більш прості способи взаємодії користувачів.

Відзначити, підтримка Windows 7 припинилася тільки в січні 2020 року, хоча була випущена ще в 2009 році. При цьому операційна система продовжила працювати на комп'ютерах.

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