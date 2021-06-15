NASA все ще планує повернути людей на Місяць у 2024 році
Адміністратор Національного аерокосмічного агентства США Білл Нельсон заявив, що NASA не відмовилося від своїх планів щодо місії "Артеміда". Мова йде про повернення американських астронавтів на Місяць.
Про це йшлося на засіданні в американському Конгресі.
"Я хотів би дати вам точну відповідь. Річ в тім, що 2024 рік є нашою метою", - сказав Нельсон у відповідь на питання, коли NASA поверне людей на Місяць, додавши, що "космос важкий".
Адміністратор NASA також закликав "тверезо та реалістично" дивитися на ситуацію з програмою "Артеміда", але агентство хоче раніше конкурентів відправити на Місяць першу жінку.
"Для нас буде важливо висадитися на поверхню Місяця з першою жінкою та першою кольоровою людиною раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав він.
Нагадаємо, американська компанія SpaceX виграла конкурс на побудову космічного корабля для повернення астронавтів на Місяць в рамках програми "Артеміда".
Також РБК-Україна писало, що в рамках місії "Артеміда" на Місяць відправлять апарат, розроблений компанією українського бізнесмена.
Більше про цю місію в матеріалі - "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".