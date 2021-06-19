Windows 11, дерев'яний супутник і змова в Японії. Головне зі світу технологій

Найближчими днями компанія Microsoft представить операційну систему Windows 11 , але в мережу вже злили елементи її інтерфейсу. Apple і Google запідозрили в змові в Японії, а фінська компанія готує запуск дерев'яного супутника.

Про це та інше читайте в добірці новин зі світу технологій.

Інтерфейс нової Windows

Напередодні презентації операційної системи Windows 11 в мережу злили її інтерфейс. Зокрема, перероблене меню "Пуск" взяли з Windows 10x, яка так і не вийшла, а найпомітніші зміни торкнулися панелі задач, яка тепер розташована по центру.

Новий інтерфейс буде відрізнятися цікавими віджетами і елементами управління прив'язкою, до яких можна отримати доступ за допомогою кнопки розгортання у всіх додатках. Презентація Windows 11 пройде вже в цьому місяці, а реліз намічений на осінь.

Фото: інтерфейс нової WIndows 11 (theverge.com)

У той же час на цьому тижні стало відомо, що підтримка Windows 10 припиниться вже в 2025 році. З 14 жовтня 2025 не буде нових оновлень або виправлень безпеки ні для версії Home, ні для версії Pro.

Windows 10 була випущена в липні 2015 року, і в самій Microsoft тоді говорили, що це нібито буде остання версія ОС. Відзначимо, підтримка Windows 7 припинилася тільки в січні 2020 року, хоча була випущена ще в 2009 році.

Почалося тестування оболонки MIUI 13 для смартфонів Xiaomi

Китайська Xiaomi почала тестувати оболонку MIUI 13. Очікується, що багато елементів будуть засновані на попередній версії, і користувачі побоюються того, що залишаться і баги.

Наприклад, MIUI 12.5 на смартфонах Xiaomi Mi 11 Lite призвела до підвищеного енергоспоживання, перезапусків і проблем з додатками. Баги спостерігаються і на інших смартфонах, які оновилися до MIUI 12.5.

Першим смартфоном, який отримає MIUI 13 буде Xiaomi Mi Mix 4, терміни релізу поки невідомі.

Штучний інтелект модеруватиме коментарі у Facebook

У соціальній мережі Facebook з'явиться автоматична модерація коментарів за допомогою штучного інтелекту. Програма відстежуватиме конфлікти та образи, а адміністратори отримають нові інструменти, щоб зменшити токсичність у коментарях.

Система "Оповіщення про конфлікти" при виявленні суперечок і конфліктних ситуацій буде їх спеціально позначати і відправляти повідомлення адміністратору спільноти. Нецензурна лексика в коментарях позначатиметься плашкою moderation alert, а інформація - передаватися модераторам.

Очікується, що нові інструменти дозволять уникнути конфліктів, оскільки можна буде обмежити кількість коментарів від конкретного користувача або частоту коментування конкретних постів.

У Twitter можна буде блокувати згадки про себе

Сервіс мікроблогів Twitter дозволить користувачам блокувати згадки про себе в постах. Або ж налаштовувати, хто саме може тегнути їх.

Нову функцію вже тестують, з її допомогою можна контролювати, хто саме може ставити теги з ім'ям конкретного користувача. Дана опція дозволить уникнути небажаної уваги і попередити онлайн-цькування.

Передбачається, що буде робитися розсилка, якщо ваш аккаунт занадто часто тегають в постах. Отримавши таке повідомлення, можна буде вибрати в налаштуваннях, кому дозволяється вас тегати або взагалі заблокувати таку можливість.

Apple і Google запідозрили у змові

Уряд Японії проведе антимонопольне розслідування щодо американських компаній Apple і Google. Їх запідозрили в змові з місцевими виробниками смартфонів, оскільки програмне забезпечення Apple iOS і Google Android займає понад 90% ринку.

Об'єктами розслідування також стало керівництво японських виробників смартфонів, розумних колонок і персональних комп'ютерів. Урядова комісія оцінить ділові відносини всередині країни і їх справедливість в порівнянні з зарубіжними компаніями. За підсумками розслідування можуть посилити антимонопольне регулювання.

Квиток на політ у космос з Джеффом Безосом купили за 28 млн доларів

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса продала єдине вільне місце на свій перший туристичний політ у космос. Квиток вирішили продати на аукціоні і він завершився на позначці 28 млн доларів.

Власник квитка полетить в космос разом з Безосом і його братом на ракеті New Shepard, запуск якої запланований на 20 липня. Ім'я щасливчика поки не розкривають, але можуть оголосити в найближчі тижні.

Також повідомляється, що торги почалися з 4,8 млн доларів, але швидко перевалили за 20 млн. Вся виручка буде передана організації Blue Origin, що орієнтована на освіту.

Ракета New Shepard доставить космічну капсулу з людьми на висоту понад 100 км. У капсулі є масивні вікна, через які пасажири можуть спостерігати за польотом близько трьох хвилин в умовах невагомості, перш ніж повернутися на Землю.

На орбіту запустять дерев'яний супутник

Фінська компанія Arctic Astronautics розробила перший у світі дерев'яний супутник, який вже цього року має вирушити на орбіту.

Його розміри приблизно 10x10x10 сантиметрів, вага близько 1 кілограма. Корпус апарату зроблений з березових фанер зі спеціальним покриттям WISA, живлення подається від дев'яти невеликих сонячних батарей. Супутник, або як його називають - кубсат, буде виведений на полярну орбіту Землі за допомогою ракети Electron Rocket Lab в листопаді 2021 року.

США повертаються на Місяць

Глава американського космічного агентства NASA Білл Нельсон заявив, що США не відмовилися від планів щодо місії "Артеміда" і все ще мають намір висадити астронавтів на Місяць. За його словами, місія відбудеться в 2024 році.

Він також додав, що США хочуть першими в світі відправити жінку на Місяць.

"Для нас буде важливо висадитися на поверхню Місяця з першою жінкою і першою цвітною людиною раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав Нельсон.