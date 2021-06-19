Windows 11, деревянный спутник и сговор в Японии. Главное из мира технологий

В ближайшие дни компания Microsoft представит операционную систему Windows 11 , но в сеть уже слили элементы ее интерфейса. Apple и Google заподозрили в сговоре в Японии, а финская компания готовит запуск деревянного спутника.

Об этом и другом читайте в подборке новостей из мира технологий.

Интерфейс новой Windows

Накануне презентации операционной системы Windows 11 в сеть слили ее интерфейс. В частности, переработанное меню "Пуск" взяли из Windows 10X, которая так и не вышла, а самые заметные изменения коснулись панели задач, которая теперь расположена по центру.

Новый интерфейс будет отличаться интересными виджетами и элементами управления привязкой, к которым можно получить доступ с помощью кнопки развертывания во всех приложениях. Презентация Windows 11 пройдет уже в этом месяце, а релиз намечен на осень.

Фото: интерфейс новой WIndows 11 (theverge.com)

В то же время на этой неделе стало известно, что поддержка актуальной Windows 10 прекратится уже в 2025 году. С 14 октября 2025 не будет новых обновлений или исправлений безопасности ни для версии Home, ни для версии Pro.

Windows 10 была выпущена в июле 2015 года, и в самой Microsoft тогда говорили, что это якобы будет последняя версия ОС. Отметим, поддержка Windows 7 прекратилась только в январе 2020 года, хотя была выпущена еще в 2009 году.

Началось тестирование оболочки MIUI 13 для смартфонов Xiaomi

Китайская Xiaomi начала тестировать оболочку MIUI 13. Ожидается, что многие элементы будут основаны на предыдущей версии, и пользователи опасаются того, что останутся и баги.

Например, MIUI 12.5 на смартфонах Xiaomi Mi 11 Lite привела к повышенному энергопотреблению, перезапускам и проблемам с приложениями. Баги наблюдаются и на других смартфонах, которые обновились до MIUI 12.5.

Первым смартфоном, который получит MIUI 13 будет Xiaomi Mi Mix 4, сроки релиза пока неизвестны.

Искусственный интеллект будет модерировать комментарии в Facebook

В социальной сети Facebook появится автоматическая модерация комментариев с помощью искусственного интеллекта. Программа будет отслеживать конфликты и оскорбления в сообществах, а администраторы получат новые инструменты, чтобы снизить токсичность в комментариях.

Система "Оповещение о конфликтах" при обнаружении споров и конфликтных ситуаций будет их специально помечать и отправлять уведомление администратору сообщества. Нецензурная лексика в комментариях будет помечаться плашкой moderation alert, а информация - передаваться модераторам.

Ожидается, что новые инструменты позволят избежать конфликтов, поскольку можно будет ограничить количество комментариев от конкретного пользователя или частоту комментирования конкретных постов.

В Twitter можно будет блокировать упоминания о себе

Сервис микроблогов Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе в постах. Или же настраивать, кто именно может тегнуть их.

Новую функцию уже тестируют, с ее помощью можно контролировать, кто именно может ставить теги с именем конкретного пользователя. Данная опция позволит избежать нежелательного внимания и предотвратить онлайн-травли.

Предполагается, что будет делаться рассылка, если ваш аккаунт слишком часто тегают в постах. Получив такое сообщение, можно будет выбрать в настройках, кому разрешается вас тегать или вообще заблокировать такую возможность.

Apple и Google заподозрили в сговоре

Правительство Японии проведет антимонопольное расследование в отношении американских компаний Apple и Google. Их заподозрили в сговоре с местными производителями смартфонов, поскольку программное обеспечение Apple iOS и Google Android занимает более 90% рынка.

Объектами расследования также стало руководство японских производителей смартфонов, умных колонок и персональных компьютеров. Правительственная комиссия оценит деловые отношения внутри страны и их справедливость по сравнению с зарубежными компаниями. По итогам расследования могут усилить антимонопольное регулирование.

Билет на полет в космос с Джеффом Безосом купили за 28 млн долларов

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса продала единственное свободное место на свой первый туристический полет в космос. Билет решили продать на аукционе и он завершился на отметке 28 млн долларов.

Владелец билета полетит в космос вместе с Безосом и его братом на ракете New Shepard, запуск которой запланирован на 20 июля. Имя счастливчика пока не раскрывают, но могут объявить в ближайшие недели.

Также сообщается, что торги начались с 4,8 млн долларов, но быстро перевалили за 20 млн. Вся выручка будет передана некоммерческой организации Blue Origin, ориентированной на образование.

Ракета New Shepard доставит космическую капсулу с людьми на высоту более 100 км. В капсуле есть массивные окна, через которые пассажиры могут наблюдать за полетом около трех минут в условиях невесомости, прежде чем вернуться на Землю.

На орбиту запустят деревянный спутник

Финская компания Arctic Astronautics разработала первый в мире деревянный спутник, который уже в этом году должен отправиться на орбиту.

Его размеры примерно 10x10x10 сантиметров, вес около 1 килограмма. Корпус аппарата сделан из березовых фанер со специальным покрытием WISA, питание подается от девяти небольших солнечных батарей. Спутник, или как его называют - кубсат, будет выведен на полярную орбиту Земли с помощью ракеты Electron Rocket Lab в ноябре 2021 года.

США возвращаются на Луну

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что США не отказались от планов по миссии "Артемида" и все еще намерены высадить астронавтов на Луну. По его словам, миссия состоится в 2024 году.

Он также добавил, что США хотят первыми в мире отправить женщину на Луну.

"Для нас будет важно высадиться на поверхность Луны с первой женщиной и первым цветным человеком раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал Нельсон.