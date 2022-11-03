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Пытаются перестраховаться. В ГУР отреагировали на снятие российского флага с Херсонской ОГА

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Четверг 03 ноября 2022 17:05
Пытаются перестраховаться. В ГУР отреагировали на снятие российского флага с Херсонской ОГА Фото: в ГУР отреагировали на снятие российского флага с Херсонской ОГА (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытаются создать впечатление, что готовятся к выходу из Херсона. При этом флаг РФ могли снять со здания Херсонской облгосадминистрации, чтобы перестраховаться на случай реального бегства из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, россияне проводят информационно-психологическую операцию (ИПСО), когда пытаются выдавать желаемое за действительное.

"Они готовятся к обороне, перекидывают живую силу и пытаются создать впечатление, что вот-вот уйдут. Но на всякий случай флаги снимают, потому что прошлые разы, в частности, во время освобождения Харьковской области, когда бежали так, что триколоры забывали, то "неудобно получалось". Поэтому в этот раз пытаются перестраховаться", - сказал Юсок.

При этом он добавил, что какое бы это ИПСО ни было, Силы обороны готовы к разным сценариям и, в конце концов, Херсон и другие территории будут освобождены.

Кроме того, Юсов отметил, что россияне могут преследовать несколько целей, когда переодеваются в гражданское в Херсоне.

"Это и провокации под чужим флагом, это и постановки и имитации, это и попытки оставить часть ДРГ. Инструментов, как использовать военных в гражданском, действительно много. Другое дело, что эти инструменты уже сейчас отрабатываются украинскими спецслужбами", - сказал он.

Напомним, сегодня со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.

При этом начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что россияне могут готовить провокации в Херсоне и области.

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