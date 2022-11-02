Украинские военные нанесли удачный удар по россиянам в Херсоне, - Хлань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") попали в системы ПВО", - написал депутат.

Последствия удара ВСУ (facebook.com/sergey.khlan)

По его словам, системы ПВО, по которым ударили ВСУ, российские оккупанты в том числе использовали для того, чтобы обстреливать Николаев.