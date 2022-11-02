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Украинские военные нанесли удачный удар по россиянам в Херсоне, - Хлань

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Среда 02 ноября 2022 16:51
Украинские военные нанесли удачный удар по россиянам в Херсоне, - Хлань Иллюстративное фото: украинские военные нанесли удачный удар по россиянам в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил удачно атаковали позиции россиян во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе "Спартак" (недалеко от "Юбилейного") попали в системы ПВО", - написал депутат.

Украинские военные нанесли удачный удар по россиянам в Херсоне, - ХланьПоследствия удара ВСУ (facebook.com/sergey.khlan)

По его словам, системы ПВО, по которым ударили ВСУ, российские оккупанты в том числе использовали для того, чтобы обстреливать Николаев.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ докладывал, что российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят архивные документы местной администрации.

Также мы писали, что российские оккупанты разграбляют херсонское предприятие ООО "Швейная компания "ОТ", где шили форменную одежду для силовых структур Украины.

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