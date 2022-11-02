Оккупанты "завершили эвакуацию" с правого берега Херсонской области и закрыли мосты

Так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оккупационных "властей" Херсонской области.

"В связи с завершением эвакуационных мер с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, "администрация" Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", - говорится в сообщении оккупантов.

Также оккупанты "приняли решение" о прекращении движения гражданских транспортных средств через Днепр. Запрет касается речных такси, барж и других кораблей. Понтонная переправа прекращает работу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты переместили свою администрацию из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Согласно данным Генерального штаба, россияне начали принудительно выселять гражданских, проживающих вдоль Днепра в регионе.

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