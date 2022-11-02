Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, - Генштаб

Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят архивные документы местной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Продолжается принудительная так называемая эвакуация гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

Кроме того, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Ситуация на фронтах

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ям Терны;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ям Терны; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Зеленополье и Майорск;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Зеленополье и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка; на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории российской федерации, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, 2 БПЛА типа "Орлан -10", 6 ударных БПЛА "Шахед-136" и 2 - типа "Куб".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.

Напомним, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

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