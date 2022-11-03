Со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг (фото)

Со здания облгосадминистрации в Херсоне исчез российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего…Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Напомним, что россияне силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

Также оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

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