В Офісі президента розповіли деталі візиту Зеленського в США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У рамках робочого візиту Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Сполучені Штати Америки з 23 по 26 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, візит буде здійснений в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН.

У рамках візиту Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський зустрінеться з лідерами української громади США, керівниками єврейських організацій, а також з представниками американських ділових кіл.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проведуть зустріч 25 вересня.

Зазначимо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що американський лідер Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії, а також у протидії корупції.