Трамп вважає, що Зеленський може досягти угоди з Путіним

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Раніше Трамп анонсував візит Зеленського в США

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть досягти угоди. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, спілкуючись з журналістами у дворі Білого дому, Трамп заявив, що Зеленський може укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.

Відзначимо, раніше Трамп анонсував візит Зеленського в США. За словами американського президента, Зеленський "дуже скоро" буде запрошений в Білий дім.