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Трамп вважає, що Зеленський може досягти угоди з Путіним

Новини » Політика    09.08.2019 - 18:38
Трамп вважає, що Зеленський може досягти угоди з Путіним
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Раніше Трамп анонсував візит Зеленського в США

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть досягти угоди. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, спілкуючись з журналістами у дворі Білого дому, Трамп заявив, що Зеленський може укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.

Відзначимо, раніше Трамп анонсував візит Зеленського в США. За словами американського президента, Зеленський "дуже скоро" буде запрошений в Білий дім.

Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім, - Трамп США не готові укладати торговельну угоду з Китаєм, - Трамп
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп
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