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Зеленський провів неформальну зустріч з Трампом

Новини » Політика    25.09.2019 - 15:38
Зеленський провів неформальну зустріч з Трампом
Фото: Зустріч Зеленського з Трампом (ZelenskyyUa)

Зеленський поспілкувався з Дональдом Трампом і Меланією Трамп

Президент України Володимир Зеленський побував на офіційному прийомі від Президента США Дональда Трампа і першої леді Меланії Трамп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що Зеленський поспілкувався з Дональдом і Меланією Трамп.

"Вчора поспілкувалися з Дональдом Трампом і Меланією Трамп на офіційному прийомі від Президента США і Першої леді. Сьогодні продовжимо в робочому режимі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський провів неформальну зустріч з Трампом

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Зеленський знаходиться в США з 23 вересня і вже провів кілька зустрічей зі світовими лідерами. Говорячи про підсумки перших зустрічей Зеленський прокоментував і майбутню зустріч з Трампом, зазначивши, що планує запросити президента США в Україну і розраховує на хороші відносини з Америкою.

Володимир Зеленський розраховує, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде продуктивною.

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що зустріч двох лідерів країн продемонструє сильну підтримку Вашингтона щодо процесу реформ в Україні.

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