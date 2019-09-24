Зеленський розповів про очікування від зустрічі з Трампом

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський заявив, що Україні потрібна підтримка США

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною. Про це він заявив у Нью-Йорку, під час зустрічі з представниками української громади в США, передає прес-служба президента.

Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - зауважив Зеленський.

Також президент висловив сподівання, що зустріч у нормандської форматі відбудеться найближчим часом. Зеленський сподівається, що вона буде складною і на ній буде йти мова про конкретні питання.

"Ми хочемо з цієї зустрічі вийти з певними результатами про конкретні терміни припинення війни та повернення наших територій. Ми в це віримо, дуже цього хочемо і намагатимемося все це зробити", - сказав глава держави.

Нагадаємо, президент України Водолимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Україна повідомляло, що представник Білого дому підтвердив інформацію про те, що зустріч Трампа із Зеленським запланована на 25 вересня.