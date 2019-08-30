ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп скасував візит до Польщі, зустріч із Зеленським відкладається

Новини » Політика    30.08.2019 - 00:14
Трамп скасував візит до Польщі, зустріч із Зеленським відкладається
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Перша Зеленського та Трампа не відбудеться в Польщі

Президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі, у зв'язку з чим переноситься перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що Трамп скасував візит через ураган "Доріан", який наближається до Флориди. Він зазначив, що в найближчі дні для нього "дуже важливо" перебуватиме у Вашингтоні.

"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу на шляху урагану", - заявив Трамп.

Відзначимо, американський президент мав відвідати на цих вихідних Польщу, щоб взяти участь в заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни. Замість Трампа американську делегацію у Варшаві представить віце-президент Майк Пенс.

У той же час Трамп уточнив, що його візит до Польщі може відбутися "в найближчому майбутньому".

Зеленський зняв Баканова, Пристайка та Загороднюка з колишніх посад
Новини України Володимир ЗеленськийПольшаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся