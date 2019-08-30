Трамп скасував візит до Польщі, зустріч із Зеленським відкладається

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Перша Зеленського та Трампа не відбудеться в Польщі

Президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі, у зв'язку з чим переноситься перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що Трамп скасував візит через ураган "Доріан", який наближається до Флориди. Він зазначив, що в найближчі дні для нього "дуже важливо" перебуватиме у Вашингтоні.

"Нашим головним пріоритетом є безпека і захист американського народу на шляху урагану", - заявив Трамп.

Відзначимо, американський президент мав відвідати на цих вихідних Польщу, щоб взяти участь в заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни. Замість Трампа американську делегацію у Варшаві представить віце-президент Майк Пенс.

У той же час Трамп уточнив, що його візит до Польщі може відбутися "в найближчому майбутньому".