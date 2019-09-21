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У Трампа назвали дату зустрічі із Зеленським

Новини » Політика    21.09.2019 - 02:30
У Трампа назвали дату зустрічі із Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Зустріч відбудеться 25 вересня

Представник Білого дому підтвердив інформацію про те, що зустріч президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським запланована на 25 вересня. Про це він сказав під час брифінгу у п'ятницю, пише The Hill.

На запитання про плани двосторонньої зустрічі, вищий посадовець адміністрації заявив у п'ятницю, що Трамп має намір привітати Зеленського з перемогою на виборах та його зусиллями щодо реформування корупції в Україні.

Урядовець також заявив, що два лідери обговорять інші сфери співробітництва, включаючи енергетику, торгівлю та подальші реформи економіки України. Крім того, Трамп планує підняти питання "китайської хижацької економічної діяльністі" проти інтелектуальної власності України.

"За словами чиновників, Трамп планує зустрітися з Зеленським, а також з прем'єр-міністром Японії Сінцо Абе в середу", - говориться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна в оточенні президента Зеленського повідомили, що зустріч із Трампом відбудеться 25 вересня.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Сполучені Штати Америки з 23 по 26 вересня. Візит буде здійснений в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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