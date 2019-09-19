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Зеленський і Трамп зустрінуться 25 вересня

Новини » Політика    19.09.2019 - 20:05
Зеленський і Трамп зустрінуться 25 вересня
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Зустріч пройде в рамках робочої поїздки Зеленського на Генасамблею ООН

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в оточенні Зеленського.

Як відомо, зустріч лідерів двох країн відбудеться в Нью-Йорку (США) в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН.

Зазначимо, що майбутній візит президента Володимира Зеленського в США стартує 23 вересня. Президент візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Там Зеленський і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні.

Крім того, тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії, а також у протидії корупції.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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