Зустріч Макрона із Зеленським та розширення "червоної" зони: новини за 8 лютого

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном, Україна розширила "червону" зону карантину, всім вакцинованим українським пенсіонерам пообіцяли смартфони. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 8 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Після переговорів з Путіним. Макрон зустрівся з Зеленським: подробиці

У вівторок, 8 лютого, відбулись переговори президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона. Французький лідер прибув в Київ після візиту в Москву. Там він зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним, з яким обговорив ситуацію біля кордонів України.

Подробиці зустрічі Зеленського і Макрона читайте в матеріалі РБК-Україна.

Макрон і Путін уклали угоду щодо України, - Financial Times

Видання The Financial Times повідомило, що президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України. При цьому Кремль чекає на схвалення цих умов від Вашингтону. За інформацією видання, яке посилається на французьких офіційних осіб, Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не здійснюватиме нових військових ініціатив".

Тим часом в Кремлі заперечують інформацію щодо угоди. Там назвали це "неможливим".

Україна розширює локдаун. Які області переходять в "червону" зону

Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення розширити "червону" зону карантину. В цю зону з 11 лютого переходять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Детально про обмеження "червоної" зони – в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф.

За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом. "Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - заявив Зеленський.

Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Документ опублікований на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Василя Володіна.

"Заметіль-2022". По всій Україні почалися командно-штабні навчання ЗСУ

У Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Військові відпрацьовують управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Навчання триватимуть протягом лютого в певних районах по всій території України.

У Києві звільнили вчителів, які відмовилися викладати українською

У Києві звільнили двох вчителів у ліцеї №303 і школі №152, які навідріз відмовлялися викладати українською мовою, і спровокували скандал. Один з них також відзначився лайкою на уроках і образами на адресу учнів. Про це передали в прес-службі Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Йдеться про ліцей №303 громадсько-природничого профілю Дарницького району та про спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь "завершив заходи державного контролю за застосуванням державної мови" у цих учених закладах.

Температура +9. В Україну йде потепління: яких областей торкнеться

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на середу, 9 лютого. Очікується потепління до +9.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +1 тепла до -4 морозу; вдень +1+6 тепла, у західних областях та на півдні Одеської області до +9 тепла, у східних областях близько 0.