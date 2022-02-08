Україна розширює локдаун. Які області переходять в "червону" зону

Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення розширити "червону" зону карантину. З опівночі п'ятниці в цю зону переходять ряд регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись міністра Кабміну Олега Немчінова .

В "червону" зону з 11 лютого переходять такі області: Закарпатська, Луганська та Хмельницька.

Обмеження "червоної" зони

У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.