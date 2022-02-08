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Україна розширює локдаун. Які області переходять в "червону" зону

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 17:32
Україна розширює локдаун. Які області переходять в "червону" зону Фото: в Україні розширюється "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення розширити "червону" зону карантину. З опівночі п'ятниці в цю зону переходять ряд регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись міністра Кабміну Олега Немчінова.

В "червону" зону з 11 лютого переходять такі області: Закарпатська, Луганська та Хмельницька.

Обмеження "червоної" зони

У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

Нагадаємо, в Україні зафіксували черговий антирекорд нових випадків коронавірусу.

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