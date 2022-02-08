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Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 23:04
Зеленський призначив нового голову Київської ОДА Фото: Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА (facebook.com/Олексій Кулеба)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Документ опублікований на сайті глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Призначити Кулебу Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться у президентському указі №48/2022 від 8 лютого 2022 року.

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Василя Володіна.

Нагадаємо, 2 лютого уряд погодив призначення Олексія Кулеби на посаду голови Київської ОДА.

Олексій Кулеба народився 1983 року в Києві. 2005-го закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). Потім упродовж трьох років був аспірантом Національної академії державного управління при президентові України.

На громадських засадах працював радником генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва. Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації (КМДА). Останнім часом виконував обов'язки першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

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